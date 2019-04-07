Галицкий: надо прекратить рассуждать о распилах в российском футболе

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о воровстве в российском футболе.

«Вы хотите сказать, что в России воруют? Во всём мире воруют. Хотите сказать, что футбол состоит из воровства? Нет. Он состоит из забитого гола, из этих мальчиков, которые выходят на арену. Футбол состоит из того, что наша лига – шестая в Европе. Люди, которые мало что делают, привыкли мазать чёрной краской. Я вижу, что наш футбол развивается. Терпение – редкое качество, которое нам несвойственно. Мы хотим всего и сразу, но с чего, если европейцы вкладывают в футбол больше денег? Надо прекратить рассуждать о распилах, а развивать детские школы, искать дарования, работать с тренерами, платить им больше, и когда-то будет результат», — сказал Галицкий в интервью Youtube-каналу «Русские норм!»