«Спартак» поздравил Селихова с днём рождения

Московский «Спартак» на своей странице в «Твиттере» поздравил голкипера команды Александра Селихова с днём рождения. Сегодня, 7 апреля, футболисту исполняется 25 лет.

«Спартак» поздравляет Александра с днём рождения и желает ему крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй!» — говорится в сообщении красно-белых.

Фото доступно на странице «Спартака» в «Твиттере».

Напомним, Селихов сломал палец левой руки в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2). Вратарь получил повреждение в столкновении с партнёром по команде Самуэлем Жиго. На 68-й минуте его заменили на Александра Максименко.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Ранее он защищал цвета пермского «Амкара» и «Орла».