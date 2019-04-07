Галицкий: хочу до конца жизни занимать должность президента «Краснодара»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий признался, что хотел бы занимать должность президента клуба до конца жизни.

«Я закончил как предприниматель. Самая большая должность, которую я хочу до конца жизни теперь занимать, — это президент футбольного клуба «Краснодар». Это моя жизнь. И я готов участвовать в социальных проектах в городе. Потому что я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать», — сказал Галицкий в интервью Youtube-каналу «Русские норм!».

«Краснодар», набрав 41 очко, располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата «быки» на выезде сыграют с московским «Динамо». Матч состоится 14 апреля в Химках на одноимённой арене.