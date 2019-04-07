Симеоне: игроки «Барселоны» делают то же самое, что и Коста, но их не удаляют

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 31-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:0), а также высказался по поводу удаления форварда Диего Косты в первом тайме встречи.



«Команда играла хорошо, с чувством, сконцентрированно работала в каждом отрезке встречи. „Атлетико“ было непросто вдесятером, но этот опыт пригодится нам в будущем.



Коста? С ним не говорил. Спросил у рефери, насколько всё серьёзно, потому что многие игроки „Барселоны“ делают то же самое, но их не удаляют. У нас 7 удалений в 11 матчах — это плохо. Что дальше? Будем работать над тем, чтобы обыграть „Сельту“ и набрать как можно больше очков», — приводит слова Симеоне AS.



«Барселона», набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (62) остался на 2-м месте.

«Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря двум голам в концовке