Вальверде: «Барселона» всё ближе к титулу, но мы ещё его не выиграли

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча 31-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (2:0).



«Мы всё ближе к титулу, но мы ещё его не выиграли. Необходимо завершить работу. Мы провели важный матч, он много значил как для нас, так и для соперника. Рады результату, потому что „Атлетико“ занимает 2-е место в турнирной таблице, и это отличная команда, которая боролась до конца в меньшинстве.



Впереди у „Барселоны“ важный матч в Лиге чемпионов, а после мы сможем подумать об „Уэске“. Постараемся обыграть всех, но для начала сосредоточимся на Лиге чемпионов.



Диего Коста? Его удаление изменило игровой ритм. Матч был остановлен из-за беспорядка, происходившего на поле. Мы не могли этого ожидать. „Барселона“ была лучше во втором тайме, но нельзя не отметить отличную игру Яна Облака», — приводит слова Вальверде Marca.

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