«Уфа» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 11:30

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Жвакин и Андрей Болотенков. В роли резервного рефери выступит Артур Фёдоров.



«Ростов» набрал 32 очка в 21 матче и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (17) — на 15-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 44 очков в 21 матче. В прошлом туре «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА (2:2), а «Ростов» обыграл «Урал» (2:1).