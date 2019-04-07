Сегодня, 7 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: отберёт ли «Локомотив» очки у «Зенита»?

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли ассистентов главного судьи выступят Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Резервным рефери на матч назначен Павел Кукуян.



Петербургский «Зенит» набрал 44 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (38) — на 4-м месте в таблице чемпионата России. В тройку лидеров также входят «Краснодар» (41) и ЦСКА (40).