«Уфа» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ростова» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных, Ванек, Карп, Игбун, Бизяк.



Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Пауревич, Сысуев, Вомбергар.



«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Ерёменко, Попов, Зуев, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Абаев, Плиев, Гацкан, Ионов, Щадин, Глебов, Зайнутдинов, Сигурдарсон.

«Ростов» набрал 32 очка в 21 матче и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» (17) — на 15-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.