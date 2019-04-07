«Урал» — «Енисей»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Ассистентами главного судьи станут Владислав Назаров и Алексей Ширяев. В роли резервного рефери выступит Алексей Амелин.



«Урал» набрал 23 очка в 21 матче и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (12) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 44 очка в 21 матче. В прошлом туре «Урал» проиграл «Ростову» (1:2), а «Енисей» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).