Головин: учитывая гол в добавленное время, «Монако» может порадоваться и ничьей

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат выездного матча 31-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:1). Монегаски ушли от поражения благодаря голу нападающего Стевана Йоветича на 94-й минуте встречи.

«Учитывая, что забили гол в компенсированное время, можно порадоваться и ничейному результату в гостевом матче. Хотя, понятно, все настраивались только на победу.

Но вообще, в последних двух встречах мы столкнулись с тотальным невезением. Думаю, с этим согласятся все, кто видел игры. Мы создаём моменты, есть возможность забить, но мяч упорно не идёт в ворота.

Будем надеятся, что этим голом «Генгаму» на последних минутах нам удасться переломить ситуацию. Остаётся только ещё усерднее работать на тренировках, и результат обязательно придёт», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».