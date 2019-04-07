Галицкий рассказал, как запретил Мусаеву ездить на стажировку к Сарри в «Челси»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, как запретил главному тренеру команды Мураду Мусаеву ездить на стажировку к наставнику «Челси» Маурицио Сарри.

«Мурад Мусаев будет ругаться, но я расскажу одну историю. Он хотел поехать на стажировку к тренеру «Челси» Сарри, попросил меня об этой поездке. Я ответил: «Нет, этого делать не надо. Даже не думай об этом, потому что это неправильно». Он обиделся. Хотя нет, «обиделся» — не совсем правильное слово, он взрослый мужик. Скажем так, развел руками и сказал: «Ну окей». Я ещё поддевал его Сарри, когда мы проигрывали…

А потом он нашел статью про одного великого русского хоккейного тренера и прислал мне её. Там была похожая ситуация. Этот тренер тогда ещё не был великим, он потом им стал. Канадцы приехали тренироваться в Европу. Он захотел поехать к ним на стажировку. Но другой великий тренер сказал: «Нет, ты туда не поедешь». Он обиделся. Но потом они поехали в Канаду, и там он обыграл канадцев. И уже они приехали смотреть его тренировки. И вот тогда этот тренер сказал ему: «А вот теперь ты можешь ехать и смотреть, как они тренируют».

Когда читаешь чужие истории успеха, это забивает тебя, твою эмоциональную целостность. Ты начинаешь копировать, смотреть, как делают другие. Но это тебе мешает. Ты должен жить свою жизнь, со своими ошибками. Ты не должен подавлять свое естество чтением других историй успеха. Потому что ты тогда не добьешься этого успеха. Или это будет не твой успех, а калькированная история. А ты должен сам прожить свою жизнь. И тогда то, чего ты добьёшься, будет уникально", — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Русские норм!».