Назаров — о «Спартаке»: пора уже свой мозг освобождать от этого наследия Карреры

Актёр театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров после поражения красно-белых со счётом 0:2 в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое стихотворение о любимой команде.
«Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нём прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.
Ошеломить в надежде напугать —
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.
От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!
Не опускайте никогда свой щит.
Любой удар лишь мужеством измерен,
А то придётся с кличкой Временщик
Идти туда, где нужен слабый тренер.
Но я отставки вашей не приму,
Нет повода ещё слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха», — написал Назаров.
«Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 23-м туре команда Олега Кононова на выезде сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 14 апреля, начало — в 19:00 мск.