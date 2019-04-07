Назаров — о «Спартаке»: пора уже свой мозг освобождать от этого наследия Карреры

Актёр театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров после поражения красно-белых со счётом 0:2 в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое стихотворение о любимой команде.

«Футбольный матч не спринт, а марафон,

Не хватит в нём прилежного старанья,

И не простит кипящий стадион

Короткого и нервного дыханья.

Ошеломить в надежде напугать —

Убогая, трусливая манера,

Пора уже свой мозг освобождать

От этого наследия Карреры.

От первого нокдауна поплыть

Не может гладиатор на арене,

Ведь он выходит драться, чтобы жить,

А не сдаваться, стоя на коленях!

Не опускайте никогда свой щит.

Любой удар лишь мужеством измерен,

А то придётся с кличкой Временщик

Идти туда, где нужен слабый тренер.

Но я отставки вашей не приму,

Нет повода ещё слагать доспехи,

Есть только пища сердцу и уму,

Кровавая и горестная веха», — написал Назаров.

«Спартак», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 23-м туре команда Олега Кононова на выезде сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 14 апреля, начало — в 19:00 мск.