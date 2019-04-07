Бартомеу — о новом контракте Ракитича с «Барселоной»: посмотрим в конце сезона

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о полузащитнике каталонской команды Иване Ракитиче.



«Хотим, чтобы игроки нашей команды были счастливы и довольны. Ракитич — один из самых важных игроков „Барселоны“. Вальверде ему полностью доверяет. К тому же приход тренера в команду стал глотком свежего воздуха для Ракитича. При этом мы должны придерживаться правильного баланса в вопросе заработной платы. Что касается нового контракта, посмотрим в конце сезона, что будет дальше», — приводит слова Бартомеу ESPN.



Напомним, летом 2018 года «ПСЖ» хотел купить Ракитича и был готов платить ему зарплату выше, чем в «Барселоне». Но тогда Вальверде уговорил хорвата остаться. В качестве ответного жеста Ракитич ждал от «Барселоны» улучшенного контракта, но не получил.

Бартомеу: «Барселона» готовится к эпохе после Месси