Руни получил первую красную карточку в MLS

В матче регулярного чемпионата MLS «Ди-Си Юнайтед» принимал «Лос-Анджелес». Встреча состоялась на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



В начале второго тайма нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни сфолил на Диего Росси и получил жёлтую карточку. Позже главный судья встречи решил воспользоваться системой видеопомощи арбитрам (VAR), после чего показал английскому форварду красную карточку. Это удаление стало первым для Руни в MLS.



Руни перешёл в «Ди-Си Юнайтед» летом 2018 года. В нынешнем сезоне английский нападающий принял участие в 5 матчах за «Ди-Си Юнайтед» в MLS и забил 4 гола.

«Лос-Анджелес» набрал 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице MLS. «Ди-Си Юнайтед» (10) — на 7-м месте.