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«Эвертон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05

«Эвертон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05
Футбол / Англия

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Гудинсон Парк» в Ливерпуле состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В роли ассистентов выступят Мэттью Уилкс и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Майк Дин.

В первом круге встреча «Арсенала» с «Эвертоном» завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0.

«Эвертон» набрал 43 очка в 32 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (63) — на 4-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль» (82).

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