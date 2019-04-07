«Эвертон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Гудинсон Парк» в Ливерпуле состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В роли ассистентов выступят Мэттью Уилкс и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Майк Дин.



В первом круге встреча «Арсенала» с «Эвертоном» завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0.



«Эвертон» набрал 43 очка в 32 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (63) — на 4-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль» (82).