Коутиньо: не планирую возвращаться в Премьер-лигу

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо сказал, что пока не собирается вновь выступать в английской Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Сконцентрирован исключительно на «Барселоне». Возвращение в Англию сейчас не входит в мои планы. Провожу только второй сезон в новой команде. Я уже завоевал несколько трофеев, но хочу всё больше и больше, поскольку являюсь амбициозным и требовательным футболистом. Я счастлив. Хотел играть в Испании. И сейчас выступаю за лучший клуб в этой стране», — сказал Коутиньо в интервью Sunday Mirror.

Филиппе с 2013 по 2018 год играл за «Ливерпуль», после чего перешёл в «Барселону». В нынешнем сезоне испанской Примеры полузащитник забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах (19 — в основе).