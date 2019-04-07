Созин: Ахметов может стать не менее ценным игроком для сборной, чем Головин

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (0:2).

«Не хочу ставить под сомнение исследования уважаемых профессионалов, которые утверждают, что самый популярный матч чемпионата России – это «Спартак» — «Зенит». Возможно, это так, не спорю. Но исторически сложилось иначе, и именно московское дерби воспринимается как главный матч сезона. По крайней мере, со стороны болельщиков, тренеров, футболистов ЦСКА и «Спартака».



Мне показалось, что Ахметов изменился после игры в сборной. Не хочу вешать банальные ярлыки про звёздную болезнь. Здесь проблема в другом: создается ощущение, что мысленно Ахметов уже где-то на чемпионате Европы, отбирает мяч у Погба или обыгрывает Модрича. Но рановато об этом думать, потому что нужно ещё многое доказать в клубе. Именно поэтому в его игре стала проявляться нервозность, излишняя эмоциональность. Ведь, забей Мельгарехо в той атаке, которую по сути для соперника начал Ахметов, сейчас в лагерях соперников могли бы быть диаметрально противоположные эмоции. Ильзат – талантливый футболист, который при правильном росте может стать не менее ценным для сборной, чем Головин. Но для этого нужно работать и держать эмоции в узде.



Нельзя обойти вниманием другого «сборника» — Чалова. Он серьёзно прибавил, по праву является лучшим бомбардиром, хорошо сыграл с «Уфой», но для покорения следующего уровня в профессиональной карьере нужно научиться показывать свои лучшие стороны в таких матчах, как московское дерби. Будем честны: против «Спартака» мы не увидели на поле лучшего бомбардира Чалова. Было бы здорово, если бы тренеры сборной и ЦСКА смогли бы донести до ребят, что приглашение в сборную страны – это аванс, который нужно отрабатывать.



Жиго? Он входит в топ-5 лучших защитников Премьер-Лиги. Но при условии, что здоров и находится в оптимальной форме. Однако чего можно ожидать от футболиста, который выходит на поле после длительного перерыва и сразу попадает в такое пекло? Жиго «привёз» первый гол, потом бросил чужого форварда и стал изображать из себя голкипера, а дополнил букет полученной на нервах желтой карточкой. Можно возразить, Жиго выпускали на поле от безысходности, из-за отсутствия других защитников, но возникает вопрос: как работают селекция и молодёжная команда «Спартака», что у главной команды возникает дефицит кадров на важнейшей игровой позиции?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».