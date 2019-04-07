«Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистентами главного судьи станут Роман Усачев и Дмитрий Березнев. В роли резервного рефери выступит Павел Кукуян.



Петербургский «Зенит» набрал 44 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (38) — на 4-м месте в таблице чемпионата России. В прошлом туре «Локомотив» на выезде обыграл московское «Динамо» (1:0), а «Зенит» одержал победу в матче с «Оренбургом» (3:1).