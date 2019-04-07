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Зидан: сложно показывать хороший футбол, когда ни на что не претендуешь

Зидан: сложно показывать хороший футбол, когда ни на что не претендуешь
Футбол / Испания

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что его команда сможет справиться с трудностями, с которыми столкнулась в нынешнем сезоне.

«У нас трудная ситуация. Мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне. Сложно показывать хороший футбол, когда ни на что не претендуешь. Игрокам нужно принять всё как есть и не искать оправданий.

Команда постепенно выйдет из этой ситуации. Нужно просто усердно работать и сохранять позитивный настрой. Нам осталось провести семь матчей, и мы должны продолжать сражаться.

Останется ли Гарет Бэйл в «Реале» после этого сезона? Посмотрим. Сейчас он является игроком нашей команды. Его контракт рассчитан ещё на два года», — приводит слова французского специалиста ESPN.

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