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«Арсенал» обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства России

«Арсенал» обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ

В матче 22-го тура молодёжного первенства России казанский «Рубин» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник Александр Осипов, отличившийся на 13-й минуте. В концовке игры преимущество «оружейников» увеличил хавбек Владимир Лаптев.

Победная серия «Арсенала» достигла четырёх матчей. «Рубин» потерпел второе поражение подряд и четвёртое в последних пяти встречах.

Тульская команда, набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице молодёжного первенства России, казанский клуб (27) — 10-е.

В 23-м туре «Арсенал» на домашнем стадионе сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, а «Рубин» в Самаре встретится с местными «Крыльями Советов». Оба матча состоятся 14 апреля.

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Рубин-мол.
Казань
0 : 2
Арсенал-мол.
Тула
0:1 – Осипов – 14, 0:2 – Лаптев – 79
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