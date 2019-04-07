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«Томь» и «Тамбов» обменялись голами с пенальти

«Томь» и «Тамбов» обменялись голами с пенальти
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:1.

На 76-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота томской команды, который успешно реализовал нападающий «Тамбова» Владимир Обухов. Через 8 минут был забит ответный гол — его автором стал форвард «Томи» Алексей Гасилин, который также реализовал 11-метровый удар. Таким образом, «Тамбов» довёл беспроигрышную серию в ФНЛ до 7 матчей.

«Тамбов» набрал 61 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (55) располагается строчкой ниже, на 2-м месте в таблице первенства. Также в тройку лидеров соревнования на данный момент входит «Сочи» (51).

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Томь
Томск
1 : 1
Тамбов
Тамбов
0:1 – Обухов – 76 (пен), 1:1 – Гасилин – 88 (пен)
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