«Томь» и «Тамбов» обменялись голами с пенальти

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:1.



На 76-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота томской команды, который успешно реализовал нападающий «Тамбова» Владимир Обухов. Через 8 минут был забит ответный гол — его автором стал форвард «Томи» Алексей Гасилин, который также реализовал 11-метровый удар. Таким образом, «Тамбов» довёл беспроигрышную серию в ФНЛ до 7 матчей.



«Тамбов» набрал 61 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь» (55) располагается строчкой ниже, на 2-м месте в таблице первенства. Также в тройку лидеров соревнования на данный момент входит «Сочи» (51).