Карпин: не надо искать причину поражения «Ростова» в усталости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 22-го тура Российской премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).



«Травма Попова? Пока что похоже на сильный ушиб. При всех я не буду обсуждать действия вратаря и защитников команды сегодня. Мы поговорим лично.



Не думаю, что кубовый матч с „Локомотивом“ сыграл решающую роль в вопросе физического состояния игроков. Тем более у нас поменялась половина состава плюс играть на четвертый день после матча – нормальный график. Не надо искать причину поражения в усталости», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».



«Ростов» потерпел первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Валерия Карпина одержала две победы и два раза сыграла вничью. «Ростов», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице российского первенства, «Уфа» (20) — на 14-м.

«Ростов» потерпел поражение в матче с «Уфой»