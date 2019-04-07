Избитый фанат: прекрасно понимал, что шарф против Глушакова — это провокация

Болельщик московского «Спартака», пострадавший во время матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2) из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушакова, рассказал о произошедшем.

«Пришёл на матч и начал показывать свой протест. До меня начали докапываться люди, стоящие внизу, которых раньше на секторе я никогда не видел, хотя хожу на футбол уже давно, был на многих выездах.

Сначала они стали выдёргивать шарф из рук, в ответ на это я спросил, кто они такие, предложил выйти и решить все проблемы в подтрибунном помещении — либо один на один, либо кучка на кучку. Их было пять человек, а я с щупленьким другом. После этого мы немного потолкались и успокоились.

Дальше я снова поднял шарф. Его начали выдёргивать, диалог с ними повторился уже с дракой. Это было какое-то пьяное быдло, вели они себя, как гопники.

Я прекрасно понимал: что с моей идёт стороны — это провокация. Но не думал, что будут такие драки, когда один за всех, и все на одного", — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.