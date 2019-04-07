Эмери: взаимопонимание между Обамеянгом и Ляказеттом налажено идеально

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о нападающих лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге и Александре Ляказетте.



«В „Валенсии“ у меня были Вилья и Морьентес, Сольдадо и Адурис. В „Севилье“ были Гамейро и Бакка. В „ПСЖ“ — Кавани и Мбаппе. Здесь, в „Арсенале“, у меня есть Обамеянг и Ляказетт. Это прекрасно. У каждого нападающего есть свои сильные качества и характеристики, но в одном все схожи: они нападающие и забивают много голов.



Необходимо много точных передач, проходов, чтобы создавать для нападающих лучшие шансы в штрафной. Мы можем гордиться, что Обамеянг и Ляказетт с нами. Я доволен ими. Взаимопонимание между ними налажено идеально», — приводит слова Эмери Goal.com.



«Арсенал» набрал 63 очка в 31 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль» (82).

Эмери: доволен игрой и поведением Озила в «Арсенале»