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«Алавес» на 93-й минуте упустил победу в матче с «Леганесом»

«Алавес» на 93-й минуте упустил победу в матче с «Леганесом»
Футбол / Испания

В матче 31-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Леганес». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Алавеса» Хонатан Кальери, реализовавший пенальти в начале игры. «Леганес» ушёл от поражения благодаря защитнику Хонатану Сильве, который отправил мяч в ворота хозяев на 93-й минуте после передачи форварда Майкла Сантоса.

Серия «Алавеса» без побед в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух турах команда из Витории потерпела два поражения. «Леганес» не проигрывает уже в течение трёх встреч кряду. Ранее подопечные Маурисио Пеллегрино одержали две победы.

«Алавес», набрав 45 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (40) — 10-е.

Испания - Примера. 31-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Алавес
Витория
1 : 1
Леганес
Леганес
1:0 – Кальери – 18 (пен), 1:1 – Сильва – 90+3
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