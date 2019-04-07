«Алавес» на 93-й минуте упустил победу в матче с «Леганесом»

В матче 31-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Леганес». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал нападающий «Алавеса» Хонатан Кальери, реализовавший пенальти в начале игры. «Леганес» ушёл от поражения благодаря защитнику Хонатану Сильве, который отправил мяч в ворота хозяев на 93-й минуте после передачи форварда Майкла Сантоса.

Серия «Алавеса» без побед в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух турах команда из Витории потерпела два поражения. «Леганес» не проигрывает уже в течение трёх встреч кряду. Ранее подопечные Маурисио Пеллегрино одержали две победы.

«Алавес», набрав 45 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (40) — 10-е.