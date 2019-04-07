«Зенит-2» и «Сибирь» не смогли выявить победителя

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал «Сибирь». Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.



На 11-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота петербургского клуба, однако его не сумел реализовать полузащитник «Сибири» Евгений Чеботару. Через 4 минуты счёт в матче открыл нападающий «Зенита-2» Александр Еловских. В конце первого тайма, на 44-й минуте ответный гол новосибирской команды забил нападающий Виталий Галыш. На 70-й минуте полузащитник «Сибири» Владимир Азаров отправил в ворота «Зенита-2» второй мяч. На 82-й минуте главный арбитр матча показал вторую жёлтую карточку форварду «Сибири» Константину Антипову. В концовке матча, на 87-й минуте хавбек петербургской команды Андрей Мостовой успешно исполнил 11-метровый удар и сравнял счёт.



«Зенит-2» набрал 16 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Сибирь» (25) — на 18-м месте.