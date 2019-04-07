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Дивеев: ощущение от дерби со «Спартаком» — как будто вышел на войну

Дивеев: ощущение от дерби со «Спартаком» — как будто вышел на войну
Футбол / РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

«Игра была великолепная. Понравилась мне, наверное, понравилась и болельщикам. В первом тайме не всё получалось, и тренеры указали нам на то, что нужно поменять в игре. Во второй половине забили быстрый гол, и «Спартак» потерялся. Потом забили и второй.

Градус противостояния ощущался. Как будто ты вышел на войну. Бьют все если не в мяч, то в ногу. Впечатления самые хорошие. Все было супер! Решающим моментом в матче стало начало второго тайма. Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно», — приводит слова Дивеева официальный сайт московского ЦСКА.

Дивеев: впечатления от первого дерби в карьере только положительные
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