Нагучев рассказал, что Селихов говорил Кононову после замены

Комментатор Роман Нагучев рассказал о ситуации вокруг вратаря московского «Спартака» Александра Селихова. Ранее сообщалось, что Селихов не пожал руку главному тренеру команды Олегу Кононову и сказал ему что-то резкое после замены в домашнем матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

«Из новости мы выяснили, что Селихов сказал что-то резкое тренеру. Ребят, я был в метре от этого события и вот примерный пересказ «резкого»: Георгич, рука, ##### [блин], болит. ### [Фиг] знает чё там», — написал Нагучев на своей странице в «Твиттере».

Селихов был заменён на 68-й минуте из-за травмы руки. После матча у него был диагностирован оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти. Сроки восстановления игрока не сообщаются.