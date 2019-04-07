Неймар поздравил Месси и Суареса с победой над «Атлетико»

Форвард «ПСЖ» Неймар поздравил бывших одноклубников по «Барселоне» Лионеля Месси и Луиса Суареса с победой в матче 31-го тура испанской Примеры над «Атлетико».

После выигрышного субботнего поединка у «матрасников» уругвайский нападающий каталонского клуба разместил в «Инстаграме» фото с аргентинским партнёром по атаке.

Фото доступно в "инстаграме" Луиса Суареса.

Немногим позже к снимку появился следующий комментарий от бразильца: «Великие игроки».

Неймар выступал за «Барселону» в период с 2013 года по 2017 год. Всего в составе сине-гранатовых он сыграл 186 матчей и забил 105 мячей. За время выступлений на «Камп Ноу» с командой он выиграл 10 трофеев. В «ПСЖ» он перешёл за рекордные для футбола € 222 млн.