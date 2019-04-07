Парфёнов: благодарен игрокам «Урала», которые в тяжёлой ситуации вырвали победу

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поблагодарил команду за победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» (3:2). В этой встрече екатеринбургский клуб одержал волевую победу, проигрывая со счётом 0:2.
«Благодарен ребятам, которые в сложнейшей ситуации вырвали победу. Во втором тайме выпустили второго нападающего, разгрузили центр поля. Замены усилили игру. Это общая победа всей команды», — приводит слова Парфёнова официальный «твиттер» клуба.
«Урал», набрав 26 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Енисей» (12) остался на последнем, 16-м месте.
В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». «Арсеналу» предстоит домашняя игра с «Уфой». Оба матча состоятся 13 апреля.
«Урал» вырвал победу у «Енисея», проигрывая в ходе матча со счётом 0:2