Кержаков: неплохим результатом для «Зенита» в матче с «Локо» будет даже ничья

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата России с участием петербургского клуба и «Локомотива».



«Сегодня «Зениту» будет очень сложно победить. Конечно, мне хочется, чтобы они выиграли, но «Локомотив» сейчас находится в хорошей форме, особенно в атакующем плане. Неплохим результатом для питерцев будет даже ничья.



Ситуация с отсутствием в составе Кузяева и Ерохина не должна сильно сказаться на игре команды. Кузяев — отличный игрок, его будет не хватать в большей степени, чем Ерохина. Но сейчас в клубе достаточно серьёзная обойма талантливых футболистов, поэтому заменить несколько ключевых игроков вполне возможно.



Победа в матче с «Локомотивом» увеличит шансы «Зенита» стать чемпионами. Однако ещё много матчей впереди, поэтому стопроцентной уверенности нет», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Шелыгановым.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 7 апреля, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.