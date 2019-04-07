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Кержаков: неплохим результатом для «Зенита» в матче с «Локо» будет даже ничья

Кержаков: неплохим результатом для «Зенита» в матче с «Локо» будет даже ничья
Футбол / РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата России с участием петербургского клуба и «Локомотива».

«Сегодня «Зениту» будет очень сложно победить. Конечно, мне хочется, чтобы они выиграли, но «Локомотив» сейчас находится в хорошей форме, особенно в атакующем плане. Неплохим результатом для питерцев будет даже ничья.

Ситуация с отсутствием в составе Кузяева и Ерохина не должна сильно сказаться на игре команды. Кузяев — отличный игрок, его будет не хватать в большей степени, чем Ерохина. Но сейчас в клубе достаточно серьёзная обойма талантливых футболистов, поэтому заменить несколько ключевых игроков вполне возможно.

Победа в матче с «Локомотивом» увеличит шансы «Зенита» стать чемпионами. Однако ещё много матчей впереди, поэтому стопроцентной уверенности нет», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Шелыгановым.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 7 апреля, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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