В. Баринов – о факторе домашнего поля «Локомотива»: не верю в 12-го игрока

Валерий Баринов, известный актёр и болельщик «Локомотива», поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между «железнодорожниками» и «Зенитом», который состоится сегодня, 7 апреля.



«Зенит» не так много матчей выигрывает дома, иногда проигрывает командам, которые гораздо ниже его в турнирной таблице. Матч с «Локомотивом» — принципиальный, поэтому фактор домашнего поля вряд ли сыграет. Я не верю в 12-го игрока. Надеюсь, что это будет праздник футбола.



Поражение «Локомотива» в таком принципиальном матче очень приблизит «Зенит» к чемпионству. Туров остаётся всё меньше и меньше, хотя уверен, что петербургский клуб ещё потеряет очки. Многое будет зависеть и от сегодняшних матчей. Однако пока ни одна команда не показывает чемпионской игры. Нет команды на голову сильнее других», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владом Шараем.

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