Боярский: у «Локомотива» замечательные игроки и тренер, но состав «Зенита» круче

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о предстоящем матче петербургского клуба с «Локомотивом».



«Думаю, «Зенит» – основной претендент на чемпионство. Команда вышла на финишную прямую, и остановить её уже будет сложно. В клубе к этому все готовы: и Семак, и игроки. Поэтому сегодня я жду победы сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Локомотив» является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, хоть и не уверен, что основным. У «железнодорожников» есть замечательный тренер и сильные игроки, однако у «Зенита» состав круче. Если у гостей будет налажено взаимодействие между линиями, то справиться с этой командой будет очень сложно.

Отсутствие Кузяева и Ерохина не должно сказаться на игре «Зенита» сегодня. Эта линия и так хорошо укомплектована. Конечно, они великолепные футболисты, но не думаю, что в игре с «Локомотивом» они сыграли бы ключевую роль», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Константиновым.