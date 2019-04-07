«Локомотив» — «Зенит»: Денисов не попал в стартовый состав

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 7 апреля, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В стартовый состав «железнодорожников» не попал полузащитник Игорь Денисов, который ранее выступал за «Зенит».

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Кварацхелия, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.



Запасные: Медведев, Коченков, Михалик, Лысов, Хёведес, Идову, Тарасов, Денисов, Фернандеш, Жемалетдинов, Тугарев, Смолов.



«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Ригони, Дриусси, Азмун, Дзюба.



Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Краневиттер, Нету, Набиуллин, Нобоа, Мак, Маммана, Эрнани, Мусаев, Заболотный.