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«Сочи» с «Тюменью» и «Факел» с «Армавиром» поделили очки

«Сочи» с «Тюменью» и «Факел» с «Армавиром» поделили очки
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Состоялось два матча 30-го тура первенства ФНЛ. «Сочи» принимал «Тюмень», а «Факел» — «Армавир». Оба поединка завершились ничейным исходом.

В игре в Сочи было забито два мяча. Счёт был открыт на 61-й минуте. Забитым мячом отличился полузащитник гостей Иван Чудин. Хозяевам удалось восстановить равновесие в счёте на 76-й минуте. Гол в свой актив записал игрок середины поля Евгений Песегов.

В Воронеже зрители голов так и увидели — встреча завершилась сухой ничьей.

После отчётного тура «Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками в активе. «Факел», «Армавир» и «Тюмень» расположились рядом, занимая соответственно 16-ю, 17-ю и 18-ю позиции. В активе первой команды — 33 очка, второй — 30 и третьей — 28.

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Сочи
Сочи
1 : 1
Тюмень
Тюмень
0:1 – Чудин – 61, 1:1 – Песегов – 76 (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Факел
Воронеж
0 : 0
Армавир
Армавир
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