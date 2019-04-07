«Рубин» и «Арсенал» не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков, которому ассистировали Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев.

Жёлтые карточки у хозяев получили Павел Могилевец и Руслан Камболов. У гостей предупреждением был наказан Кантемир Берхамов.

«Рубин», набрав 30 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Арсенал» (31) остался на 7-м месте.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 12 апреля. «Арсеналу» предстоит домашняя игра с екатеринбургским «Уралом», которая пройдёт 13 апреля.