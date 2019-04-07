«Урал» побил антирекорд «Ротора» 15-летней давности

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги против «Енисея» «Урал» побил антирекорд турнира по количеству сыгранных подряд встреч, в которых команда пропускала минимум один гол.

В сезоне-2004 «Ротор» не мог оставить свои ворота сухими на протяжении 21-й игры чемпионата страны. В матче прошлого тура клуб из Екатеринбурга повторил сомнительное достижение волгоградцев, а уже сегодня обновил антирекорд, пропустив в 22-м поединке РПЛ кряду. Ворота команды во всех этих играх без замен защищал Ярослав Годзюр.

Примечательно, что в минувшую среду «Урал» не пропустил от «Арсенала» в первом полуфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась минимальной победой команды Дмитрия Парфёнова.

После 22 туров «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в активе. Всего команда пропустила 35 мячей.