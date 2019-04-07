Зидан: Бензема всегда был важным игроком «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о французском нападающем клуба Кариме Бензема.

«Изменился ли Бензема с прошлого мая по нынешний момент? Карим всегда был важен для „Реала“. Теперь Карим забивает больше голов, но он всегда являлся важным игроком для команды.



Вы говорите мне о Бензема, а я хочу поговорить о команде. Карим прекрасно знает, что команда также важна для него», — приводит слова Зидана beIN Sports.

В нынешнем сезоне 31-летний Бензема принял участие в 31 матче испанского национального чемпионата, в которых стал автором 17 забитых мячей (три — с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами. Контракт француза с «Королевским клубом» действует до лета 2021 года.