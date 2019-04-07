Игроки и болельщики «Локомотива» поддержали травмированного Бориса Ротенберга

Перед матчем 22-го тура РПЛ против «Зенита» игроки «Локомотива» поддержали травмированного одноклубника Бориса Ротенберга.

На поле футболисты «железнодорожников» появились в футболках с надписями: «Борис, мы с тобой». На трибунах также были замечены баннеры в поддержку 32-летнего защитника со словами: «Борис, здоровья», «Ждём в строю».

Фото : Баннер в поддержку Ротенберга

В конце прошлого года в кубковом матче против «Рубина» Ротенберг получил травму передней крестообразной связки коленного сустава. В декабре в Риме ему была сделана операция. Позже стали появляться слухи о том, что футболист может завершить карьеру и получить одну из административных должностей в структуре «Локомотива». Однако сам Ротенберг эту информацию опроверг.