«Шахтёр» и «Динамо» определили полуфиналиста Кубка Украины в серии пенальти

Сегодня, 7 апреля, определились все полуфиналисты Кубка Украины. Последними путёвку в следующий раунд турнира разыгрывали местные гранды — «Шахтёр» и «Динамо». Встреча прошла в Харькове и завершилась победой донецкой команды в серии послематчевых пенальти.

Основное время поединка завершилось вничью — 1:1. Первыми в игре отличились гости. На 9-й минуте результативным ударом отметился полузащитник киевлян Денис Гармаш. «Шахтёр» смог отыграться уже во втором тайме. На 57-й минуте ворота бывшей команды поразил форвард Жуниор Мораес. Встречу принципиальные соперники завершали в усечённых составах — по красной карточке заработали авторы забитых мячей.

Ранее в полуфинал Кубка Украины вышли «Ингулец», «Заря», и «Днепр-1».