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«Шахтёр» и «Динамо» определили полуфиналиста Кубка Украины в серии пенальти

«Шахтёр» и «Динамо» определили полуфиналиста Кубка Украины в серии пенальти
Футбол / Прочие турниры

Сегодня, 7 апреля, определились все полуфиналисты Кубка Украины. Последними путёвку в следующий раунд турнира разыгрывали местные гранды — «Шахтёр» и «Динамо». Встреча прошла в Харькове и завершилась победой донецкой команды в серии послематчевых пенальти.

Основное время поединка завершилось вничью — 1:1. Первыми в игре отличились гости. На 9-й минуте результативным ударом отметился полузащитник киевлян Денис Гармаш. «Шахтёр» смог отыграться уже во втором тайме. На 57-й минуте ворота бывшей команды поразил форвард Жуниор Мораес. Встречу принципиальные соперники завершали в усечённых составах — по красной карточке заработали авторы забитых мячей.

Ранее в полуфинал Кубка Украины вышли «Ингулец», «Заря», и «Днепр-1».

Кубок Украины. 1/4 финала
07 апреля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк
1 : 1
4 : 3
Динамо К
Киев
0:1 – Гармаш – 9, 1:1 – Мораес – 57
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