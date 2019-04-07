«Локомотив» — «Зенит»: Ракицкий во втором матче подряд забил гол со штрафного

Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий открыл счёт в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (счёт 1:0, идёт второй тайм). Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Ракицкий отличился на 54-й минуте, забив гол со штрафного удара. В прошлом туре с «Оренбургом» (3:1) украинец также забил со стандарта.

29-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно их донецкого «Шахтёра». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых стал автором двух голов. Также на его счету четыре матча в Лиге Европы, в которых он не отметился результативными действиями.