«Локомотив» — «Зенит»: хозяева сравняли счёт

Московский «Локомотив» сравнял счёт в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (счёт 1:1, идёт второй тайм). Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает матч арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

«Железнодорожники» отыгрались на 61-й минуте. Полузащитник хозяев Владислав Игнатьев пробил по воротам, мяч попал в форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси и рикошетом влетел в ворота.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Локомотив» (38) занимает четвёртое место в таблице.

В первом круге «Зенит» обыграл «Локомотив» в Санкт-Петербурге со счётом 5:3. Встреча состоялась 23 сентября 2018 года.