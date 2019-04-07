Гилерме: знал, что Ракицкий хорошо исполняет штрафные. Просто сложный удар

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал ничейный исход матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Согласен, что это была главная игра сезона. Мы встречались дома с „Зенитом“. У нас была возможность сократить отставание на три очка, но впереди ещё восемь туров. Думаю, ещё ничего не решено, есть шансы.

Я знал, что Ракицкий хорошо исполняет штрафные. Просто сложный удар, с очень близкого расстояния, и я ничего не видел. Он хорошо пробил. Но самое главное, что мы не проиграли. У нас есть возможность. У них впереди ещё сложная игра с «Краснодаром», игры с другими соперниками. Будем бороться до конца.

Перед последним штрафным мандража не было. Я просто ожидал до удара и пошёл по мячу", — рассказал Гилерме в эфире программы «После футбола».