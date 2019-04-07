Семак: Ракицкому помогает супруга — и тренироваться, и готовиться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл краткий итог матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Жаль, что пропустили с небольшого рикошета. Тяжёлый матч, нервозность присутствовала. В концовке были моменты, которые нужно было реализовывать. Хотелось выиграть, но это футбол. Будем готовиться к следующим матчам. Любой команде сложно лидировать с первого тура. Есть определённый груз. Но мы пытаемся взять из того, что говорят, только то, что нам нужно и полезно. Говорят много, но надо двигаться вперёд.

Нобоа не готов играть. Изначально пропустил очень много. После поездки в сборную ему было сложно адаптироваться из-за разницы часовых поясов. Но из-за травм россиян Кристиан страдает от лимита. Естественно, мы на него рассчитываем. Он важный игрок для нашей команды.

Замена Смольникова не связана с травмой. Причина в другом. Он не вошёл в игру так, как планировалось. Решили его заменить. Сегодня встречались два вратаря сборной? Не говорили об этом, у нас свои задачи. Тренер сборной сам будет принимать решение, кого вызывать и на кого рассчитывать.



Что касается штрафных Ракицкого, то у Ярослава есть и талант, и трудолюбие. Кто помогает? Его супруга — и тренироваться, и готовиться. Он серьёзно разнообразил атакующую игру команды — за счёт штрафных и за счёт атакующих действий", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.