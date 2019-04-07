Семак: у «Зенита» моменты были поострее, нежели у «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что его команда была ближе к победе, чем «Локомотив», в очном матче команд в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Хотелось победить — моменты были поострее, особенно в концовке матча. Но будем довольствоваться ничьей. Ракицкий прекрасно исполнил штрафной. Очень рад за Ярослава, как и за всех игроков, которые в нужный момент дают команде всё необходимое, чтобы на данный момент оставаться лидерами», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После 22 туров «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России с 45 очками в активе. Ближайший преследователь сине-бело-голубых «Краснодар» набрал 41 балл.