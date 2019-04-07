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Слуцкий: этот судья считает себя богом! Никого хуже него в своей жизни не видел

Фото: VI Images via Getty Images
Слуцкий: этот судья считает себя богом! Никого хуже него в своей жизни не видел
Футбол / Прочие турниры

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Сердара Гёзюбююка, который назначил два пенальти в ворота его команды в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (3:3).

«Он не смотрел этот момент, не использовал VAR. Правильно, зачем нам использовать VAR? Мне кажется, это что-то личное, потому что три раза подряд он совершает одинаковые ошибки. Ни в какой другой игре чемпионата я никогда не думаю о судье — здесь абсолютно топовый уровень, лигочемпионский. Все арбитры очень общительные, очень дружелюбные, улыбаются, шутят, жмут руки. А он никогда не говорит „привет“, никогда не говорит „до свидания“, никогда не жмёт руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю у него, почему он не использует VAR — как, например, в эпизоде с первым голом.

Он высокомерный, слишком эгоистичный. Он думает, что он бог и что 21 тысяча болельщиков приходит посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр. Футболисты — вот кто самые важные люди на поле. Он считает себя самым важным. Да я ни разу за 10 месяцев пребывания в Нидерландах не видел таких людей — чтобы никогда не жали руки, не здоровались, не прощались, не объясняли своих ошибок или не ошибок. Очень высокомерный, очень эгоистичный. Для меня это просто худший судья мира. Никогда никого хуже в своей жизни не видел», — сказал Слуцкий в интервью телеканалу FOX Sports.

«Витесс» получил с ПСВ 2 пенальти и удаление. Но Слуцкий всё равно не проиграл
Для сенсации не хватило двух минут.
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