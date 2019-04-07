Сёмин: не ясно, была ли рука у защитника перед голом «Зенита» со штрафного

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России.

«Единственный момент с этим штрафным — не ясно, была ли там рука. Ракицкий эти штрафные бьёт, как пенальти. Ещё и жёлтую дали Чорлуке, теперь он пропустит игру. Вот все говорят, что мы якобы обижены на VAR из-за пенальти «Ростова»… Что бы ни говорили, он нужен. От этого никуда не денешься, и он по-любому будет. Чемпионат обострился, и это нормально!» — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

«Локомотив», набрав 39 очков, остался на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре «железнодорожникам» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 13 апреля.