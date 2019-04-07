Ригони: было важно не проиграть «Локомотиву», потому что они заняли бы 2-е место

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который завершился со счётом 1:1.

«Это как дерби для нас. Было важно не проиграть, потому что они заняли бы второе место. Мы играли на победу. После первого гола старались сохранить результат, но всё-таки пропустили. Мы будем биться до конца чемпионата. Надеюсь, что станем чемпионами. Давление? Болельщики его демонстрируют по-своему, поддерживают нас. Мы это чувствуем и двигаемся с ними в одном направлении», — передаёт слова Ригони корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Зенит», набрав 45 очков, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга на своём поле сыграет с «Анжи». Матч состоится 14 апреля.