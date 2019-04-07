Мостовой: смешно, что в первом голе ЦСКА Жиго упал и лежал минуту, как на пляже

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).



«Я не понял, как в первом тайме Зе Луиш не попал по мячу. Дай ему десять раз пробить – девять забьёт. Мистика какая-то. Там можно было забивать любой частью тела. Мельгарехо ударил неудачно, когда выходил один на один. У него было много вариантов: обвести, ударить посильнее или раньше, так как левая нога — рабочая. Ну и Акинфеев молодец, сократил расстояние.



Вина в первом голе висит на двух игроках: Селихове и Жиго. Первый мог сыграть на выходе, второй – выбить мяч в аут, но произошла неразбериха. Однако больше виноват вратарь, потому что, если бы Селихов крикнул, гола бы не было. Смешно, что Жиго упал и лежал ещё минуту, как на пляже. Почему он бороться-то не продолжил?



Вчера у «Спартака» я увидел не то что два разных тайма, а две разные команды. В первом тайме красно-белые переиграли ЦСКА и должны были забивать один мяч точно. Однако во втором я не увидел их вообще. Первый гол – привоз, второй – безобразная игра в обороне. У «Спартака» оставалось ещё 30 минут, но была безнадёга», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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