Голы Ракицкого и Игнатьева — в обзоре матча «Локомотив» — «Зенит»

В 22-м туре чемпионата России «Локомотив» и «Зенит» разошлись миром со счётом 1:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена».

На 54-й минуте счёт открыл защитник петербургского клуба Ярослав Ракицкий, которой мастерски исполнил штрафной удар. Через семь минут «железнодорожники» восстановили равновесие. Мяч после удара Владислава Игнатьева попал в Себастьяна Дриусси и рикошетом отлетел в ворота. Гол в итоге засчитали на Игнатьева.

«Локомотив», набрав 39 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) остался на вершине таблицы.



В следующем туре «Локомотиву» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 13 апреля. «Зенит» на своём поле сыграет с «Анжи». Матч состоится 14 апреля.